Sieger nach Milliarden-Wochenende noch unbekannt

Des Moines. In den USA entfällt ein 570-Millionen-Dollar-Lotto-Jackpot (473 Millionen Euro) auf ein einziges Los. Das Los mit den sechs richtigen Zahlen der Powerball-Ziehung von Samstagabend war in New Hampshire verkauft worden.

Es ist der siebthöchste Lottogewinn aller Zeiten in den USA und der zweite Riesen-Gewinn in den USA an einem Wochenende. Bei der Ziehung der Lotterie Mega Millions am Freitag war ein 450-Millionen-Dollar-Preis auf ein Los entfallen.

Die Gewinnsummen beziehen sich bei beiden Lotterien auf die Option, sich den Gewinn über 29 Jahre verteilt auszahlen zu lassen. Die meisten Gewinner entscheiden sich für eine sofortige Auszahlung, die bei Powerball 358,5 Millionen Dollar beträgt und bei Mega Millions 281 Millionen Dollar. Die Gewinner beider Lose waren zunächst nicht bekannt, wie die Chicago Tribune berichtete.

Von RND/AP