Sila Sahin ist die stolze Mutter eines zweimonatigen Jungen. Das zeigt die Schauspielerin ihren Fans regelmäßig mit Fotos bei Instagram. Auch ihr aktueller Post dreht sich um den Nachwuchs – und ihren Körper nach der Schwangerschaft. Doch anders als viele andere prominente Mütter zeigt sich Sahin zwei Monate nach der Geburt nicht mit Sixpack oder beim Workout, sondern mit übergebliebenem Babybauch.

„Ich sehe immer noch so aus als wäre ich im 4. Monat“, schreibt die 32-Jährige, die in der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ mitspielte, zu dem Foto. „Und wisst ihr was? Es ist mir schnuppe, denn ich habe in diesem Bäuchlein für mich das Schönste Geschenk der Welt getragen und am Ende in den Händen halten dürfen.“

Sahin, die seit 2016 mit dem Fußballspieler Samuel Radlinger verheiratet ist, will sich nach der Geburt von Söhnchen Elija keinen Druck machen, wieder einen perfekten Körper zu haben. Dafür bekommt die Schauspielerin von vielen Frauen positive Reaktionen: „So sollte jede Mami denken ...“, „Sehr gute Einstellung“ oder „Tolle ehrliche Worte und spricht mir aus der Seele“.

