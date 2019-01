Panorama Schönberg - Silvester-Todesfall kein Mord, sondern „tragisches Unglück“ Eine 39 Jahre alte Frau wird in der Silvesternacht von Metallsplittern eines Projektils in den Kopf getroffen und getötet. Von wem der Schuss ausging, ist weiter unklar – Absicht war es aber wohl nicht.

Polizeibeamte stehen an der Stelle in Schönberg an der eine 39 Jahre alte Frau in der Silvesternacht durch einen Schuss ums Leben gekommen ist. Quelle: Carsten Rehder/dpa