Stockholm. Die 73-Jährige sei wieder nach Schloss Drottningholm zurückgekehrt, sie habe sich erholt, ihr gehe es gut, teilte der Palast am Sonntag mit. Die Monarchin war an ihrem 73. Geburtstag am Freitagabend in die Universitätsklinik Karolinska in Stockholm gebracht worden. Sie war nach Angaben des Palasts schon seit einiger Zeit erkältet gewesen.

Während des traditionellen Weihnachtskonzerts im Theater von Schloss Drottningholm hatte die Königin am Freitagabend Schwindelanfälle erlitten. Daraufhin wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert. Ihre jüngere Tochter Madeleine wachte die Nacht bei Silvia, wie die Tageszeitung „Expressen“ berichtete. Die anderen Familienmitglieder besuchten die Königin dann am Samstag.

Silvia Renate Sommerlath wurde am 23. Dezember 1943 in Heidelberg als Tochter einer Brasilianerin und eines deutschen Rüstungsindustriellen geboren. Bei den Olympischen Spielen in München 1972, wo sie als Chef-Hostess arbeitete, lernte sie den schwedischen Thronfolger kennen. 1976 heiratete sie Carl XVI. Gustaf, der drei Jahre zuvor König geworden war. Das Paar hat drei Kinder.

Von RND/afp