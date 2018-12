München

Frisch verliebt: In München zeigte sich Simone Ballack (42), die Ex-Frau des früheren Nationalmannschaftskapitäns Michael Ballack, mit ihrem neuen Freund – dem Münchner IT-Manager Andreas Mecky (45).

„Jeder sieht, wie glücklich ich bin“, sagte sie der „Bild“-Zeitung. Und auch ihr Freund spricht über das gemeinsame Liebesglück: „Ich bin richtig verliebt. Mir ist es mit Simone ernst.“ Der neue Mann an der Seite von Ballack ist dabei kein ihr Unbekannter: Die beiden hätten sich bereits in ihrer Schulzeit in Kaiserslautern kennengelernt, nun habe es gefunkt.

Bei Simone Ballack läuft es also wieder: Erst im September hatte sich die 42-Jährige von Florian Streifeneder getrennt. Schneller als gedacht, ist ihr Single-Leben jetzt wieder vorbei.

Von RND/hsc