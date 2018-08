Hannover

Hat Ed Sheeran seiner Jugendliebe Cherry Seaborn heimlich das Ja-Wort gegeben? Das zumindest vermutet das Nachrichtenprotal „Access“ nach einem Interview mit dem 27-Jährigen.

Auf die Frage, ob es bereits einen Termin für die geplante Hochzeit gebe, deutet der britische Sänger nur schmunzelnd auf einen silbernen Ring an seinem linken Ringfinger. Deutet er damit an, dass er längst unter der Haube ist? Die Hinweise auf eine Hochzeit scheinen sich zu verdichten: „Das ist aufregend, herzlichen Glückwunsch, mein Freund“, ruft der überraschte Reporter aus. Auch darauf antwortet Sheeran nur mit einem verlegenen Lächeln.

„Wie konntest du das verheimlichen? Wie hast du das gemacht?“, will der Journalist wissen. „Ich mache Dinge sowieso nicht so gerne öffentlich“, verriet der Sänger und zuckt mit den Schultern. Zum Schluss des Interviews bedankt sich der „Shape of You“-Sänger noch für die Glückwünsche. Ist das die indirekte Bestätigung für die Spekulationen rund um eine mögliche Hochzeit? Ein offizielles Statement des Paares gibt es bisher jedenfalls nicht.

Der Sänger und seine Verlobte lernten sich bereits in ihrer Schulzeit kennen – ein Paar wurden sie allerdings erst viel später. Anfang des Jahres gab Sheeran die Verlobung auf der Foto-Plattform Instagram bekannt.

Von RND/are