Sky du Mont trauert um seine Mutter. Chiquita Neven du Mont starb bereits im September im Alter von 97 Jahren, bestätige der Schauspieler („Der Schuh des Manitu“) der „Bild“-Zeitung. „Am Schluss waren es die Jahre. Es ging ihr gar nicht gut. Alles hat versagt“, sagte du Mont der Zeitung. „Aber 97 ist wirklich ein stolzes Alter.“

Den Angaben zufolge starb Chiquita Neven du Mont am 11. September in Marbella in Spanien, vorher habe sie bereits regelmäßig im Krankenhaus gelegen. „Durch ihre lange Krankheit konnte ich mich auf ihren Tod vorbereiten“, sagte Sky du Mont der „Bild“. Kurz vor ihrem Tod sei er noch die ganze Nacht in Spanien im Krankenhaus am Bett seiner Mutter gesessen und habe ihre Hand gehalten.

Sky du Mont hatte nicht immer ein inniges Verhältnis zu seiner Mutter

Weil seine Mutter ihre Gefühle für ihn nicht immer habe zeigen können, sei das Verhältnis zu ihr lange angespannt gewesen, sagte du Mont der „Bild“. Das änderte sich erst in den letzten Lebensjahren: „Wir haben unseren Frieden miteinander gefunden, waren uns am Schluss sehr nah.“

