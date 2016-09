So feiern die Promis das Oktoberfest

München. Zahlreiche Promis haben auf dem Oktoberfest in München wieder zünftig gefeiert: Sprint-Star Usain Bolt (30) und Hochspringer Germaine Mason (33) hatten sich am Freitag in Tracht geworfen und stießen im Weinzelt mit Weißbier und guter Laune an. Eine junge Frau nutzte die Gelegenheit für ein Selfie mit dem schnellsten Mann der Welt.

Sprint-Star Usain Bolt und Hochspringer Germaine Mason auf der Wiesn. Quelle: dpa

Im Marstall ließen sich Showmaster Thomas Gottschalk und Berlins Ex-Bürgermeister Klaus Wowereit Bier und Brotzeit schmecken und prosteten Festwirt Siegfried Able zu.

Klaus Wowereit (2.v.l., SPD) mit Showmaster Thomas Gottschalk (2.v.r) und seiner Frau Thea (l.) und dem Wirt des Marstall Zeltes Siegfried Able (r.). Quelle: dpa

„Germanys Next Topmodel“-Gewinnerin Lena Gercke zeigte sich auf der Wiesn erstmals mit ihrem neuen Freund Kilian Müller-Wohlfahrt. Die beiden sind seit März offiziell ein Paar.

„Germanys Next Topmodel“-Gewinnerin Lena Gercke mit Freund Kilian Müller-Wohlfahrt. Quelle: dpa

Auch Fernsehmoderator Oliver Pocher ließ sich das Oktoberfest-Bier gut schmecken. In Lederhose und Hemd feierte der 38-Jährige am vergangenen Wochenende im Käferzelt.

Fernsehmoderator Oliver Pocher. Quelle: dpa

Dort dürfte Pocher auch auf die Radio-Moderatorin und Ex-Freundin von Oliver Kahn, Moderatorin Verena Kerth, gestoßen sein. Sie feierte zusammen mit der „Gute Zeiten Schlechte Zeiten“-Darstellerin Janina Uhse im Käferzelt. Während Uhse auf ein unkonventionell schlichtes Dirndl mit hochgeschlossener Bluse setzte, entschied sich Kerth für eine klassische Variante.

Schauspielerin Janina Uhse (v.l.) und Moderatorin Verena Kerth. Quelle: dpa

Wie bereits im letzten Jahr, stattete auch Schauspieler Elyas M’Barek dem Oktoberfest einen Besuch ab. Auch seine Freundin Julia hatte der 34-Jährige Münchner im Schlepptau.

Schauspieler Elyas M’Barek. Quelle: dpa

Von RND/are/dpa