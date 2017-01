Los Angeles. Die Schauspielerin Billie Lourd (24) hat sich bei ihren Fans für die aufbauenden Worte nach dem Tod ihrer Mutter Carrie Fisher und ihrer Großmutter Debbie Reynolds bedankt. „All eure Gebete und die netten Worte der letzten Woche haben mir Kraft gegeben in einer Zeit, in der ich dachte, es könne keine Kraft geben“, schrieb sie auf ihrem Instagram-Account. Dazu postete sie ein Foto, das sie als kleines Mädchen zusammen mit Mutter und Oma zeigt.

„Worte können nicht ausdrücken, wie sehr ich meine Abadaba und meine Momby vermissen werde“, schrieb Lourd an die Adresse ihrer Fans. „Eure Liebe und eure Unterstützung bedeuten die Welt für mich.“ Ihre Fans reagierten auch dieses Mal sofort: „Bleib stark, Billie“, schrieben User unter das Foto.

Billie Lourd hatte bislang öffentlich geschwiegen. Ihr Onkel Todd Fisher hatte wenige Tage nach dem Tod seiner Schwester Carrie und seiner Mutter Debbie Reynolds mit einer liebevollen Zeichnung in den sozialen Medien für Rührung gesorgt.

This is a beautiful love story to witness in my 58 years. I miss them both so much. Love is everlasting pic.twitter.com/AeIVGaGl9k