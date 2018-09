Hannover

Die Zeit verschont niemanden. Die Schauspieler der legendären „Bill Cosby Show“ schlugen nach dem Serienende verschiedene Wege ein. Für die meisten war die Sitcom der Karriere-Höhepunkt, der große Durchbruch kam nie. Der Komiker Bill Cosby war das Gesicht der Fernsehserie und schien im Hollywood-Olymp angekommen zu sein.

Zur Galerie Sexueller Missbrauch und finanzielle Pleiten – seit der letzten Folge der „Bill Cosby Show“ 1992 hat sich einiges getan. An den Darstellern der Fernsehserie gingen die Jahre nicht spurlos vorüber.

Doch auch das Familienoberhaupt der Huxtable-Familie konnte nie wieder an die Erfolge der “Cosby Show“ anschließen. Im Gegenteil, der US-Entertainer ist wegen schwerer sexueller Nötigung in drei Fällen zu mindestens drei und höchstens zehn Jahren Haft verurteilt worden. Das Schicksal des US-Entertainers wird kontrovers diskutiert. Für Cosbys Sprecher Andrew Wyatt dagegen ist der Schauspieler das Opfer eines rassistischen Justizsystems in den USA.

Von RND