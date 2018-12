Straßburg/Hannover

Erst Berlin, jetzt Straßburg: Nach dem Terroranschlag in der französischen Stadt dürfte viele Besucher von Weihnachtsmärkten erneut ein mulmiges Gefühl beschleichen. In Frankreich sollen die Weihnachtsmärkte noch stärker beschützt werden, kündigte der französische Innenminister Christophe Castaner an. Doch wie sieht es in Deutschland aus?

Die Sicherheit war hier bereits vor der Schießerei in Straßburg Thema - der Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz liegt fast zwei Jahre zurück, ist den Menschen aber im Gedächtnis geblieben. Wegen der Terrorgefahr stehen viele große Märkte unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen.

Nach Straßburg-Anschlag: Verstärkte Polizeipräsenz

Das rheinland-pfälzische Innenministerium hat nach dem Terroranschlag in Straßburg hat eine verstärkte Polizeipräsenz auf den Weihnachtsmärkten angeordnet. Wegen der tödlichen Schüsse am Dienstagabend sei die Sicherheitslage neu zu bewerten, sagte Minister Roger Lewentz ( SPD) am Mittwoch im Landtag in Mainz.

Lewentz kündigte an, dass sich die Sicherheitsbehörden am Mittwoch auf Bundesebene über die neu entstandene Lage abstimmen würden. Dabei werde er vorschlagen, „an den Eingängen der Weihnachtsmärkte deutlich mehr offene Präsenz zu zeigen und dabei auch die Maschinenpistole sichtbar zu tragen“. Da es die Möglichkeit gebe, dass der Täter von Straßburg nach Deutschland geflohen sei, werde die Polizeipräsenz für die Fahndung in Rheinland-Pfalz erhöht. „Unsere Spezialeinheiten habe ich in Alarmbereitschaft versetzt: Sie sind ab sofort verfügbar.“

Der Minister teilte mit, dass die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten ( BFE) der Polizei als dritte Säule im Anti-Terror-Konzept des Landes eingesetzt werden. Diese könnten dann künftig bei besonderen Gefahrenlagen wie der aktuellen Grenzfahndung eingesetzt werden.

Rheinland-Pfalz und Saarland : Schon vor Anschlag erhöhte Sicherheitsvorkehrungen

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland waren die Sicherheitsvorkehrungen schon vor dem Anschlag in Straßburg hoch. Uniformierte Beamte und ihre zivilen Kollegen waren im Einsatz. In Trier sind an den Sonnabenden zudem Streifen mit Beamten aus Luxemburg und Frankreich unterwegs. Viele Städte stellen erneut Betonblöcke auf, um Zufahrtswege zu blockieren. Der Mainzer Weihnachtsmarkt wird erstmals videoüberwacht.

Berlin : Poller und Betonsockel sollen schützen

Der ganze Breitscheidplatz am Ku’damm ist mit schweren Sperren aus Gitterkörben abgeriegelt worden. Fußgängerzugänge und andere Zufahrten wurden mit extra Pollern und Betonsockeln zugestellt. Die Sperren sollen Schutz gegen Terroranschläge mit bis zu 40 Tonnen schweren Lastwagen bieten. Auf dem Breitscheidplatz hatte vor zwei Jahren ein islamistischer Terrorist mit einem entführten Lastwagen einen Anschlag verübt. Zwölf Menschen starben, mehr als 70 wurden verletzt.

Mobile Christbäume statt Betonpoller in Nürnberg

Bäume statt Betonpoller heißt die Devise in Nürnberg auf dem Christkindlesmarkt: Die Stadt hat mobile Christbäume aufgestellt und damit kleinere Zufahrtswege blockiert. „ Betonpoller wären bei uns auch nur mit sehr großem Aufwand zu installieren, die ganze Altstadt wäre für den Bau vermutlich lahmgelegt“, sagte die Leiterin des Bürgermeister- und Presseamtes, Christine Schüßler. Ohnehin sei die Altstadt an vielen Stellen sehr verwinkelt, so dass man hier kaum mit hohen Geschwindigkeiten auf den Markt zufahren könne. Dort wo dies möglich sei, stelle die Polizei erneut große Fahrzeuge in den Weg.

Mobile Polizeiwache auf dem Dresdner Striezelmarkt

Auf dem Dresdner Striezelmarkt will die Polizei mit einer mobilen Polizeiwache für Sicherheit sorgen, auch Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes und des Ordnungsamtes sind im Einsatz. Zudem sollen wie in den vergangenen Jahren Betonelemente vor Attacken schützen. Neu sind zwei mobile Schranken an den Zufahrten und mit Wasser gefüllte Indutainer, faltbare Container, sowie mobile Fahrzeugsperren.

Neue Sicherheitskonzepte in Nordrhein-Westfalen

Auch in Nordrhein-Westfalen bringt die Weihnachtsmarktsaison neue Sicherheitskonzepte. Bochum zum Beispiel versperrt die Zufahrten zur Innenstadt mit Dutzenden Wassersäcken, die sogar Lastwagen aufhalten sollen. Das zertifizierte System ersetze die bisherigen Sandsäcke, sagte ein Sprecher von Bochum Marketing kürzlich. Die Stadt setzt zudem an drei Punkten Sperren ein, die sich von Fahrzeugen nicht durchbrechen lassen. Die Barrieren stammten aus Israel und ähnelten Gattern, die sich beim Aufprall verformen und einen Angriff aufhalten, sagte der Sprecher. Die Sicherheitskonzepte der Weihnachtsmärkte in der Düsseldorfer Altstadt und der Innenstadt sehen verstärkt zivile und uniformierte Einsatzkräfte vor und auch eine Gefahrenabwehr durch Betonklötze.

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen in Niedersachsen

In Niedersachsen stehen viele Weihnachtsmärkte unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. In Hannover ist eine Polizeiwache in einem Container am Rande des Weihnachtsmarktes aufgestellt. Auf Betonblockaden verzichtet die Landeshauptstadt bewusst. Der Weihnachtsmarkt sei sehr weitläufig, das mache das Absperren aller Zufahrten mit Pollern wenig sinnvoll, hieß es. In Bremen werden Betonpoller ebenfalls abgelehnt. „Die bieten auch keinen absoluten Schutz“, sagte Polizeisprecher Nils Matthiesen. Außerdem gebe es dafür nicht genügend Platz. Stattdessen setzt die Polizei auf die Zusammenarbeit mit privaten Sicherheitsleuten und mobile Sperren für den Notfall. In Oldenburg nutzen Beamte zusätzlich Videokameras zur Überwachung.

Kamera-Überwachung in Frankfurt

Informationen per App, Kamera-Überwachung und die inzwischen bekannten Betonsperren: Mit zahlreichen Mitteln versuchen Veranstalter und Polizei die Sicherheit des Frankfurter Weihnachtsmarkts zu gewährleisten. „Wir haben in den letzten Jahren derart aufgerüstet, mehr ist einfach nicht mehr möglich“, sagte der Veranstaltungsleiter des Marktes, Kurt Stroscher. Als Steigerung könne man den Weihnachtsmarkt nur noch absagen oder in einem Kasernenhof stattfinden lassen.

Unveränderte Einschätzung der Sicherheitslage in Hamburg

In Hamburg bleibt das Sicherheitskonzept laut Polizeisprecherin Heike Uhde „vom Aufbau her ähnlich wie letztes Jahr“. Uhde begründete das mit einer weitgehend unveränderten Einschätzung der Sicherheitslage. Wie bereits 2017 sollen einzelne Standorte auch in diesem Jahr mit Betonpollern geschützt werden. Die Hamburger Polizei setzt außerdem auf „sichtbare Präsenz“ der Beamten vor Ort.

Poller und Polizei in Rostock

Auf dem größten Weihnachtsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern in Rostock wurden nach Angaben des Veranstalters die Betonpoller zur Abwehr von Lastwagen durch Stahlpoller ersetzt. Neben einem privaten Sicherheitsdienst sei auch die Polizei im Einsatz.

Von RND/dpa/hsc