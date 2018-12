Berlin

Sie ist die Tochter einer bekannten deutschen Schauspielerin, und als Ex-Partnerin von Rammsteinschock-Rocker Till Lindemann machte sie weltweit Schlagzeilen. Jetzt aber schlägt Sophia Thomalla (29) weiche Töne an. In einem Interview mit der „Bild” sprach sie zum ersten Mal übers Kinderkriegen. „Ich werde ja bald 30. Mit 30 kann man ja mal über Kinder nachdenken”, so die Berlinerin.

Der Wunsch kommt womöglich nicht von ungefähr: Ihr Freund, Brit-Rocker Gavin Rossdale (53), ist bereits Dreifach-Papa. Und als Stiefmutter der drei Sprösslinge Kingston (12), Zuma (10) und Apollo (4) machte das Model schon öfter Beinahe-Mama-Erfahrungen – was Gavin Rossdale offenbar gefällt: Bei Instagram postete er jüngst ein Bild von Sophia mit einem seiner Kids auf ihrem Arm und schrieb: „Love is love“.

Von RND