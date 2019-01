Paris

Sorge um Karl Lagerfeld (85) – der Stardesigner ist zum allerersten Mal in seiner Zeit als Chanel-Kreativdirektor nicht am Ende der Modenschau seines Hauses bei der Fashion Week in Paris aufgetreten. Lagerfeld habe sich am Dienstag müde gefühlt, so das offizielle Statement von Chanel. Für das Modehaus trat nur Kreationsleiterin Virginie Viard vor das Publikum. Die Show wurde am Dienstagmorgen im Pariser Grand Palais gezeigt.

Von RND/dpa