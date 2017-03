Später Winter löst kurzen Frühling ab

Offenbach. Milde Luft aus dem Mittelmeerraum hat am Wochenende einen Vorgeschmack auf den Frühling nach Deutschland gebracht. Die meisten Menschen konnten am Sonnabend bei 15 bis 20 Grad in der Sonne sitzen. An vielen Orten gab es die höchsten Temperaturen seit Jahresanfang.

Nur im Norden von Schleswig-Holstein wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes vom Sonntag gerade einmal 8 Grad erreicht. Am wärmsten sei es dagegen an den Nordhängen der Alpen und auch der Mittelgebirge gewesen – vor allem bedingt durch den Föhn. Das ist ein trockener und warmer Fallwind auf der windabgewandten Bergseite.

Woche beginnt deutlich unfreundlicher

Das warme Wetter sei nur eine „Eintagsfliege“ gewesen, sagte Marcus Beyer, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Schon am Sonntag kühlten die Temperaturen ab, in vielen Gebieten regnete es. In Hannover hatten am Sonnabend viele Menschen den ersten gefühlten Frühlingstag genutzt, um spontane Ausflüge zu machen und die Sonnenstrahlen zu genießen.

Zu Wochenbeginn wird das Wetter noch unfreundlicher. Es werde „nasskalt und in manchen Regionen auch spätwinterlich“, berichtete Beyer. Zwar gehen die Temperaturen in der zweiten Wochenhälfte wohl wieder etwas nach oben. Doch zum Wochenende deute sich schon der nächste „Kälterückfall“ an.

Vorhersage für Niedersachsen

„Am Montag herrscht starke Bewölkung mit nur wenigen Auflockerungen vor. Zeitweise regnet es, zum Teil schauerartig verstärkt. Auch einzelne, kurze eingelagerte Gewitter sind dabei nicht ausgeschlossen.“ Und weiter: „Die Tageshöchstwerte liegen bei 8, auf den Höhen des Harzes bei 3 Grad.“ Mehr dazu finden Sie hier.

Von dpa/RND