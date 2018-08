Genua

Italienische Einsatzkräfte haben nach dem Brückeneinsturz von Genua mit Dutzenden Toten die auf den Resten der Brücke noch stehenden Fahrzeuge geborgen. Darunter war auch der grüne Lastwagen, dessen Fahrer bei der Katastrophe am Dienstag wenige Meter vor der Abbruchstelle bremsen konnte. Die Fahrzeuge wurden am späten Donnerstagabend entfernt.

Lokale Medien zeigten ein Video von dem Lastwagen am Abgrund. Der Film, offenbar mit einem Handy aufgenommen, beginnt am Heck des Lasters. Die Person nährt sich dem tödlichen Abgrund, an der Bruchstelle filmt die Kamera nach unten – zu sehen sind die Trümmer in Dutzenden Metern Tiefe.

Lastwagenfahrer Luigi überlebte die Katastrophe

Der grüne Lastwagen auf der Brücke, kurz vor dem Abgrund, wurde zum Bild der Katastrophe. Fahrer Luigi überlebte. „Ich konnte mich retten, weil mich einer überholte und ich dadurch langsamer werden musste“, sagt er. „Als vor mir die Autos in die Tiefe fielen, bremste ich und legte den Rückwärtsgang ein.“ Dann habe er die Tür geöffnet und sei um sein Leben gelaufen.

Bei der Suche nach Todesopfern und Überlebenden des Brückeneinsturzes in Genua begannen Spezialisten am Freitag damit, große Trümmerteile zu entfernen. Sie hievten mit schwerem Gerät ein großes Bauteil aus dem Schutt, so dass die darunter liegenden Trümmer besser untersucht werden konnten. Zuvor hatten sich Rettungskräfte durch Tonnen von zerfetztem Stahl, Beton und zerquetsche Fahrzeuge gegraben.

Ein riesiges Teilstück der Autobahnbrücke war am Dienstag während eines Unwetters plötzlich 45 Meter in die Tiefe gestützt. Dabei wurden nach jüngsten Behördenangaben mindestes 38 Menschen getötet. Zehn bis 20 Personen galten noch als vermisst. Es wurde damit gerechnet, dass bei der Suche noch weitere Tote gefunden werden.

Trauerfeier für die Opfer am Samstag

Die ersten Opfer sollten am Freitag beerdigt werden. Für Samstag war in Genua eine große Trauerfeier mit Kardinal Angelo Bagnasco geplant.

Von RND/dpa