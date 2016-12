Berlin. Mehr als 70 Prominente wollten am Samstagabend in der live vom ZDF übertragenen Show am Telefon Spendenanrufe entgegennehmen und persönliche Gegenstände für den guten Zweck versteigern.

„Ich finde es immer gut, für Kinder zu spenden und ihnen zu helfen. Ich bin ja selber Vater. Kinder brauchen immer helfende Hände“, sagte Schauspieler Matthias Schweighöfer. Er gab in der von Johannes B. Kerner moderierten Veranstaltung in Berlin-Adlershof sein Live-Debüt als Sänger.

Außerdem sollte Königin Rania von Jordanien für ihr soziales Engagement mit dem „Goldenen Herzen“ geehrt werden. Als Showacts hatten sich Andreas Gabalier, Nena, Marius Müller-Westernhagen und die Scorpions angekündigt. Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg, der am Freitag seinen Rücktritt verkündet hatte, ging nicht über den roten Teppich. Er wollte während der Gala eine Spende überreichen.

Das waren die schönsten Outfits

Sophia Thomalla gewohnt extravagant. Hoch geschlossen aber doch ganz offenherzig. Quelle: dpa

Ihre Mutter,Schauspielerin Simone Thomalla, fiel durch eine Augenklappe auf. Die Verletzung am Auge stamm von einem Hundebiss. Quelle: dpa

Verona Pooth zeigt Bein. Quelle: dpa

Jorge González’ Frak sitzt perfekt. Die hohen Schuhe machen ein schlankes Bein – und gehören bei dem gebürtigen Kubaner einfach dazu. Quelle: Jörg Carstensen

Auch Andreas Gabalier bleibt sich treu. Nicht in hohen Schuhe, dafür aber wie gewohnt in Lederhosen. Quelle: dpa

Der Anzug passt, Hemd und Fliege sitzen. Die Cap passt vielleicht nicht zum Outfit, dafür um so mehr zu Pietro Lombardi. Quelle: dpa

Model Larissa Marolt kommt mit langer Schleppe und freiem Rücken. Quelle: dpa

Model Franziska Knuppe überzeugte mit viel Spitze. Quelle: Jörg Carstensen

Königin Rania Al-Abdullah von Jordanien (46) bekommt auf der Spendengala „Ein Herz für Kinder“ am Samstag das „Goldene Herz“ überreicht. Mit dem Preis würdigt die Hilfsorganisation Königin Ranias „unermüdlichen Einsatz für Kinder in Not“. Quelle: Jörg Carstensen

Von RND/fw/dpa