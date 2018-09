Paris

Gut dreieinhalb Monate nach seiner gefeierten Rettung eines Kindes von einem Balkon in Paris hat ein Zuwanderer aus Mali die französische Staatsbürgerschaft erhalten. Mamoudou Gassama, der seitdem als „Spiderman von Paris“ gefeiert wurde, war Ende Mai an einem Wohnhaus hochgeklettert, um einen Jungen zu retten, der an einem Balkon im vierten Stock hing.

„Spiderman von Paris“ wird für „Akt großen Muts“ belohnt

In dem von Premierminister Édouard Philippe und Innenminister Gérard Collomb unterzeichneten Einbürgerungserlass ist von einem „Akt großen Muts“ die Rede. Die Entscheidung wurde bereits am Mittwoch im Amtsblatt veröffentlicht.

Mamoudou Gassama wird als Held und „Spiderman von Paris“ gefeiert

Das Video der Kletteraktion hatte international für Aufsehen gesorgt. Darauf zu sehen war Gassama, wie er einem vierjährigen Jungen zu Hilfe eilte, der im vierten Stock eines Wohnhauses in Paris an einer Balkonbrüstung hing und zu stürzen drohte. Der Malier reagierte sofort und kletterte – wie „Spiderman“ – an der Hausfassade von Balkon zu Balkon bis in den vierten Stock, um den Jungen zu retten.

Der 22-jährige Gassama, der sich damals ohne französische Papiere im Land aufhielt, wurde als Held und „Spiderman von Paris“ gefeiert. Staatspräsident Emmanuel Macron empfing ihn kurz danach im Élyséepalast und stellte ihm die Staatsbürgerschaft in Aussicht. Die Behörden erteilten ihm zudem umgehend eine Aufenthaltserlaubnis. Seit Anfang Juli leistet Mamoudou Gassama einen Zivildienst bei der Pariser Feuerwehr.

