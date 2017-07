Spitzenkoch Wohlfahrt klagt auf Weiterbeschäftigung

Pforzheim. Das Tischtuch zwischen Spitzenkoch Harald Wohlfahrt und seinem Arbeitgeber, dem Hotel Traube, scheint zerschnitten. Der Spitzenkoch, der in den letzten 25 Jahren drei Michelin-Sterne für das Restaurant „Schwarzwaldstube“ erkocht hatte, und sein Arbeitgeber, Hotelbetreiber Heiner Finkbeiner, treffen sich am Dienstagnachmittag vor dem Arbeitsgericht in Pforzheim – Wohlfahrt klagt auf Weiterbeschäftigung als Küchenchef. Das Hotel Traube Tonbach, zu dem die „Schwarzwaldstube“ in Baiersbronn nahe Freudenstadt gehört, will ihn aber künftig nur noch als „kulinarischen Direktor“ mit repräsentativen Aufgaben beschäftigen. Dagegen wehrt sich Wohlfahrt nun per Eilantrag. Auch das Betreten der „Schwarzwaldstube“ war Wohlfahrt vor Kurzem von Finkbeiner untersagt worden. Das Zerwürfnis scheint nicht mehr zu kitten. Beide Parteien sind persönlich zu dem Termin vor dem Arbeitsgericht geladen.

Dabei klang das im Mai noch alles ganz anders: Damals schrieb die „Stuttgarter Zeitung“, Harald Wohlfahrt wolle sich freiwillig zurückziehen. „Ein Abgang mit Ansage“, hieß es. Alles seien traurig, aber nicht überrascht gewesen, nachdem die Hotelleitung angekündigt hatte, dass die Führung des Restaurants nach 40 Jahren auf Nachfolger Torsten Michel übergehen solle. Ebenfalls ein Mann mit Erfahrung. Michel hatte die Küche bereits seit einem Jahr gemeinsam mit Wohlfahrt in einer Art Doppelsitze geführt. Laut Plan sollte der 39-Jährige Michel spätestens zum 40-jährigen Bestehen der „Schwarzwaldstube“ in diesem Sommer das Zepter allein in der Hand halten. Wohlfahrt, so hieß es aus dem Hotel Traube, habe „viele Pläne und damit mehr Luft für neue Projekte.

In einem Interview mit dem Magazin „Capital“ hatte Wohlfahrt zwar beteuert, die „Schwarzwaldstube“ sei sein ganzes Leben, die Trennung sei nicht einfach. Doch er fügte hinzu, dass der Wechsel sich im Tagesgeschäft ohnehin längst vollzogen habe. Hotelbetreiber Finkbeiner versprach damals im Gegenzug, Wohlfahrt „ist und bleibt unser Mitarbeiter – sein Name wird hochgehalten.“

Am Nachmittag will das Gericht ein Urteil verkünden.

Von nl/dpa/RND