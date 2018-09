Der Prozess um den Tod zweier Frauen, Misshandlungen und Quälereien in einem Haus in Höxter ist auf der Zielgeraden. Im Landgericht Paderborn stehen die Plädoyers an. Die Staatsanwaltschaft fordert für die beiden Angeklagten lebenslange Haftstrafen. Die beschuldigte Angelika W. kündigte derweil an, dass sie zum Prozessende ausführlich reden wolle.