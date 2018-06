Los Angeles

Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles prüft Vorwürfe gegen Hollywood-Star Sylvester Stallone (71) wegen sexueller Übergriffe. Die Polizei habe die Ergebnisse ihrer Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, sagte ein Sprecher der Behörde am Mittwoch (Ortszeit) dem US-Magazin „People“. Er könne nicht sagen, wie lange die Prüfung dauern werde.

Stallones Anwalt dementiert die Vorwürfe

Im November hatte eine Frau bei der Polizei im kalifornischen Santa Monica Vorwürfe gegen den Schauspieler vorgebracht. Dem Promi-Portal „TMZ.com“ zufolge soll die Frau behauptet haben, sie sei in den 1990er Jahren von Stallone vergewaltigt worden. Sein Anwalt dementierte die Vorwürfe damals.

„Eine lächerliche Geschichte“

Wochen zuvor hatte der „Rambo“-Star bereits Berichte zurückgewiesen, er habe 1986 in Las Vegas eine damals 16-Jährige zum Sex gezwungen. „Dies ist eine lächerliche, kategorisch falsche Geschichte“, teilte Stallones Sprecherin Michelle Bega damals mit. Stallone wird voraussichtlich im Herbst nächsten Jahres zum fünften Mal in der Rolle des Kriegsveteranen John Rambo zu sehen sein.

Von dpa/RND