Stockholm

In einer nicht öffentlichen Zeremonie ist der Star-DJ Avicii am Sonntag in Stockholm beigesetzt worden. Tim Bergling, wie der Schwede bürgerlich hieß, hatte sich am 20. April unbestätigten Berichten zufolge das Leben genommen. Untersuchungen zur genauen Todesursache hatten die Rückführung des Leichnams aus dem Oman, wo sich Avicii zuletzt aufhielt, verzögert. Im Rahmen der Beerdigung wurde ein Pferd der königlichen Leibgarde zu seinen Ehren „D’Avicii“ getauft.

Avicii galt als einer der erfolgreichsten Musikmixer der Elektropopbranche. Er arbeitete unter anderem mit Chris Martin (Coldplay), Jon Bon Jovi, Robbie Williams und Madonna zusammen.

Von dpa/RND