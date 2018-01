Sternekoch Paul Bocuse mit 91 Jahren gestorben

Paris. Der Restaurantführer Gault-Millau nannte ihn den „Koch des Jahrhunderts“: Sternekoch Paul Bocuse ist im Alter von 91 Jahren gestorben. „Der Gastronomiepapst hat uns verlassen“, twitterte Frankreichs Innenminister Gèrard Collomb am Sonnabend.

Paul Bocuse war Lehrmeister vieler weltbekannter Köche und ist in Deutschland vor allem für seine Nouvelle Cuisine bekannt, ein fast 500 Seiten umfassendes Kochbuch „Einfache Küche“ aus 1977. Seit seinem neunten Lebensjahr hatte er sich dem Kochen hingegeben – nach vielen kulinarischen Entdeckungsreisen blieb er am Ende der traditionellen Marktküche seiner Heimatstadt Lyon treu, verfeinerte in seinem Pariser Restaurant „L’Auberge du Pont de Collonges“, das seit 1965 ohne Unterbrechung mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet wird, fortan Rinderfilets, Krebsschwänze und Hechtklößchen mit den Weihen der Haute Cuisine.

Von RND/dpa