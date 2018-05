US-Sänger Stevie Wonder (67) hat die umstrittenen Bemerkungen von Rapper Kanye West (40) zur Geschichte der Sklaverei in den USA kritisiert. „Wenn man die Geschichte kennt, weiß man, dass das nicht stimmt. Wenn man die Wahrheit kennt, hört man nicht auf Dummheiten“, sagte Wonder dem Promi-Portal „TMZ“.