Erfurt

Und plötzlich tat sich die Erde auf: In Erfurt in Thüringen sackte nahe der Altstadt unerwartet eine Straße ein, wie der Onlinedienst „Tag 24“ berichtet. Mehrere Pflastersteine verschwanden plötzlich in der Erde, der Boden bröckelte. Die Straßenbehörde rückte an, maß das Loch und stellte fest, dass ein eingebrochener Kanal der Grund für das 3,20 Meter tiefe Loch ist.

Die Polizei sperrte den Teil der Damaschkestraße im Süden der Stadt. Warum der Kanal einbrach, ist unklar. Da noch immer die Gefahr eines weiteren Absackens besteht, bleibt der als Vorsichtsmaßnahme aufgestellte Bauzaun zunächst bestehen, der Verkehr wird umgeleitet. Die Reparaturen werden mindestens drei Tage in Anspruch nehmen.

Von RND/mah