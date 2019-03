Berlin

Die Berliner Kriminalpolizei setzt in Brandenburg ihre Suche nach der vermissten 15-jährigen Rebecca fort. „Wir sind wieder dort, wo wir gestern aufgehört haben“, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Mitglieder der Mordkommission sowie das Technische Hilfswerk ( THW) mit „Spezialgerät“ seien in dem Wald bei dem Ort Rieplos 50 Kilometer südöstlich von Berlin im Einsatz. Ob auch wieder Kriminaltechniker und Suchhunde dabei sind, blieb unklar. „Alles weitere wird sich zeigen, je nachdem, was sich vor Ort ergibt.“ Ob auch am Mittwoch wieder bis zum Abend gesucht werde, hänge vom Verlauf ab.

Kriminaltechniker waren bereits am Dienstag in dem Gebiet unterwegs. Teils war zu sehen, dass Spezialisten nach Spuren auf dem Boden am Waldrand Ausschau hielten. Insgesamt waren laut Polizei 25 Einsatzkräfte an der Suche beteiligt. Das THW habe „Spezialtechnik“ dabei, hatte es geheißen. Details waren von der Polizeibehörde nicht zu erfahren.

Rebecca war vor rund drei Wochen verschwunden

Bereits von Donnerstag bis Samstag hatten eine Hundertschaft Polizisten sowie Experten mit Leichensuchhunden einen Wald bei dem Ort Kummersdorf durchkämmt. Gefunden wurde nichts. Hinweise aus der Bevölkerung sollen in die Gegend nahe der Autobahn zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) geführt haben. Das Auto des verdächtigen Schwagers des 15-jährigen Mädchens war am Tag des Verschwindens und am Tag danach auf der Autobahn erfasst worden.

Rebecca war vor rund drei Wochen verschwunden. Zuletzt war sie in der Wohnung ihrer Schwester und ihres Schwagers. Die Polizei geht davon aus, dass das Mädchen das Haus nicht verließ und getötet wurde. Weil das Auto des Schwagers an diesem und dem darauffolgenden Tag auf der Autobahn registriert wurde, bat die Polizei um Hinweise, die zu Hunderten eingingen.

