Suche nach Marcel H.: Polizei durchsucht Krankenhaus

Mönchengladbach. Bei der Fahndung nach dem mutmaßlichen Kindermörder Marcel H. aus Herne hat die Polizei am Donnerstagvormittag ein Krankenhaus in Mönchengladbach durchsucht. Ein Großaufgebot sei vor Ort, sagte ein Polizeisprecher. Eine Zeugin will den 19-Jährigen zuvor gesehen haben. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.

Polizeieinsatz auch am Hauptbahnhof

Laut Medienberichten durchkämmt eine Einsatzhundertschaft das Krankenhaus „Maria von den Aposteln“ im Stadtteil Neuwerk. Die Einsatzkräfte sind mit Maschinenpistolen und Schutzwesten ausgerüstet vor Ort.

Auch am Hauptbahnhof in Mönchengladbach soll es im Zusammenhang mit der Fahndung nach Marcel H. einen Polizeieinsatz geben.

Der neunjährige Jaden war am Montagabend erstochen im Keller des Nachbarn Marcel H. gefunden worden. Fotos, die H. nach Polizeiangaben online verbreitete, sollen H. neben dem erstochenen Kind zeigen. Seitdem wird nach dem 19-Jährigen bundesweit gefahndet.

Großeinsatz in Siegen in der Nacht

In der Nacht zu Donnerstag hat die Polizei ihren Fahndungsaufruf noch einmal erweitert: Neben dem Hinweis, dass Marcel H. womöglich an der rechten Hand verletzt ist und deswegen einen Arzt oder eine Apotheke aufgesucht haben könnte, hat die Polizei das Foto eines Hundes veröffentlicht und bittet die Öffentlichkeit um Hinweise zu dem Besitzer des Tieres.

Es gibt zahlreiche Hinweise auf den möglichen Aufenthaltsort von Marcel H. - bislang hat keiner zu einem Fahndungserfolg geführt.

In der Nacht zu Donnerstag hatte es auf der Suche nach Marcel H. auch eine große Polizeiaktion in Siegen gegeben. Streifenwagen, Diensthunde und auch ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Gefunden wurde der 19-jährige mutmaßliche Kindermörder aber genausowenig wie bei einem weiteren Großeinsatz in Herne in der Nacht.

Bereits am Mittwoch hatten Polizisten in Wetter an der Ruhr stundenlang eine Schule durchsucht. Ein Passant hatte die Polizei alarmiert, weil er glaubte, Marcel H. dort gesehen zu haben. Gefunden wurde der Gesuchte aber nicht in dem Gebäude.

