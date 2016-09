Westerland/Niebüll. Eine 26-jährige Sylterin hat auf dem Autozug in Richtung Festland ein Kind bekommen. „Als wir zu Hause losfuhren, dachte ich, wir würden es noch bis Husum schaffen, doch auf dem Hindenburgdamm war mir klar, es geht los“, erzählte Mutter Christin am Dienstag über die Geburt ihres Kindes am vergangenen Donnerstag.

Mit der Ankunft in Niebüll war schließlich auch die kleine Hanna da. Da das Kind noch im Rettungswagen auf dem Zug zur Welt kam, soll als Geburtsort auch Sylt eingetragen werden. Das hat die Mutter, über die zunächst die „ Sylter Rundschau“ berichtet hatte, nach eigenen Angaben mit der Inselverwaltung bereits ausgemacht. „Sie ist jetzt in fünfter Generation Sylter“, sagte die junge Frau mit Blick auf ihren Partner. Sie selbst lebt seit elf Jahren auf der Insel.

Geburt sorgt für Diskussionen

Hannas Geburt dürfte die Debatte über die Versorgung werdender Mütter auf der Insel erneut anheizen. Die einzige Geburtshilfestation an der Sylter Nordseeklinik ist seit 2014 dicht. Viele Eltern kritisieren seitdem die Situation für Schwangere auf der Insel. Ihnen wird empfohlen, bereits mehrere Wochen vor dem Termin in ein Boarding-Haus auf dem Festland zu ziehen. Denn auf Sylt kann auch schlechtes Wetter die Geburt verkomplizieren - wenn etwa Autozug und Helikopter wegen Sturms nicht unterwegs sein können.

Hebamme Heidrun Hepper, die dem kleinen Mädchen auf die Welt half, hat solch eine Geburt in mehr als 30 Jahren in dem Beruf noch nicht erlebt. „Da sich der Muttermund noch nicht so weit geöffnet hatte, hoffte ich, dass es noch reichen würde“, sagte sie. Doch der Zug habe für die sonst gut halbstündige Überfahrt fast doppelt so lange benötigt. „Er musste dreimal anhalten“, berichtete sie.

Mutter und Tochter sind wohlauf

Die Geburt an sich sei problemlos verlaufen, Mutter und Tochter seien wohlauf. Die Schlussphase habe gerade mal acht bis zehn Minuten gedauert. Hebamme Hepper, die sich sonst vor allem Hausgeburten begleitet, war vom Roten Kreuz mit in den Rettungswagen geholt worden. Auch auf einem Marktplatz, im Hausflur oder vor einer Toilette half sie bereits Kindern auf die Welt.

Von RND/dpa