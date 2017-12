Sylvie Meis trennt sich von Charbel Aouad

Hamburg. Bereits im Oktober sollen Sylvie Meis und Charbel Aouad ihre Beziehung beendet haben. Wie die „Gala“ berichtet, gab die Moderatorin nun offiziell die Trennung bekannt. „So sehr sie es sich gewünscht haben, lassen sich ihre Lebensmittelpunkte nicht so vereinbaren wie es ein gemeinsames Leben erfordern würde“, hieß es in einer Pressemitteilung des Managements.

Die Moderatorin und der Geschäftsmann aus Dubai hatten sich vor drei Jahren in Miami kennengelernt. Erst im April hielt der 34-Jährige in Hamburg um Sylvies Hand an. Damals postete sie die Bilder der Verlobung auf Instagram. Die Hochzeit der beiden war bereits in Planung.

Nach Bekanntgabe der Trennung ließ sich Sylvie auf andere Gedanken bringen. Gemeinsam mit ihren Freunden flog die Moderatorin am Mittwoch ins sonnige Miami.

Von RND