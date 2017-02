Bad Salzuflen. Die Familie des Jungen habe am Sonntag in Bad Salzuflen ins Auto einsteigen wollen, als der Junge plötzlich geschrien und sich an die Brust gefasst habe, schreibt das „Westfalen-Blatt“. Das Kind habe geblutet. Die Eltern seien deshalb mit ihm zum Krankenhaus nach Herford gefahren.

Dort hätten Ärzte das Projektil eines Luftgewehrs (ein sogenanntes Diabolo) aus der Brust des Jungen entfernt. Lebensgefahr habe nicht bestanden. Die Mordkommision der Polizei Bielefeld ermittelt.

Kugel durchschlug die Kleidung

Wie der „Westdeutsche Rundfunk“ berichtet, stamme die Familie aus Krefeld und habe in Bad Salzuflen Freunde besucht. Hinweise auf ein fremdenfeindliches Motiv, einen Nachbarschaftsstreit oder eine Beziehungstat gebe es bisher nicht, meldete der WDR. „Im Augenblick sieht es so aus, als wurde der Junge zufällig ausgewählt“, sagte Oberstaatsanwalt Ralf Vetter der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Wie der WDR weiter berichtet, gehen die Ermittler davon aus, dass der Schütze nicht weit vom Kind entfernt war, weil die Kugel die Kleidung durchschlagen und in den Körper eingedrungen sei. Das sei für ein Luftgewehrprojektil ungewöhnlich, sagte Vetter.

Vermutlich habe der Täter aus einem der umliegenden Häuser oder Straßen auf das Kind geschossen, schreibt die „Lippische Landeszeitung“. In der Nachbarschaft sei aber kein Luftgewehr gefunden worden..

Von RND/wer