Hamburg. Das Wetter kam wie immer zum Schluss. Aber dieses Mal erfuhren die Zuschauer nicht nur die Aussichten für den nächsten Tag, als sich "Tagesthemen"-Sprecherin Pinar Atalay am Donnerstagabend zu ihrem Kollegen Karsten Schwanke umdrehte und den Meteorologen fragte: "Wie wird das Wetter?"

Denn für einen Moment wurde Pinar Atalay von der Seite gezeigt – und dadurch war zu sehen, was die 38-Jährige am Freitag der "Bild"-Zeitung bestätigte: Sie ist schwanger. ( Die komplette Sendung steht in der ARD-Mediathek)

Nähere Angaben machte Atalay nicht. Nach Angaben der Zeitung ist es Atalays erste Kind. Im Februar werde sie in den Mutterschutz gehen, berichtete "Bild" unter Berufung auf Kollegen der "Tagesthemen"-Sprecherin. Atalay hatte 2014 die Nachfolge von Ingo Zamperoni angetreten.

RND/wer