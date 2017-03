Rom. Eine Talkshow im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Italien ist wegen sexistischer Kommentare abgesetzt worden. In der Sendung „Parliamone... Sabato“ („Lasst uns reden... am Samstag“) im Sender Rai waren am Samstagabend Gründe aufgelistet worden, warum osteuropäische Frauen bessere Freundinnen seien als italienische. Unter anderem hieß es, „sie sind alle Mütter, haben aber nach der Geburt wieder super Körper“, „sie vergeben Fremdgehen“, „sie sind perfekte Hausfrauen“ und „sie wimmern nicht, sind nicht anhänglich und schmollen nicht“.

Kritiker: „Liste von Klischees, vulgär und erniedrigend“

„Die Inhalte, die am vergangenen Samstag ausgestrahlt wurden, widersprechen unbestreitbar unserem Auftrag zum Dienst an der Öffentlichkeit sowie unserer redaktioneller Ausrichtung“, teilte der Generaldirektor des Senders, Antonio Campo Dall’Orto, am Montag mit. Rai-Präsidentin Monica Maggioni hatte die Bemerkungen zuvor im Gespräch mit der italienischen Nachrichtenagentur Ansa „einen verrückten, inakzeptablen Fehler“ genannt und gesagt: „Ich fühle mich da persönlich mit hineingezogen als Frau, ich entschuldige mich.“

Die Gewerkschaft, die Rai-Mitarbeiter vertritt, nannte die Kommentare „eine Liste von Klischees, gewalttätig, vulgär und erniedrigend“. „Als Frauen und Männer von Rai schämen wir uns.“ Die Talkshow wurde von einer Frau, Paola Perego, moderiert.

Von RND/dpa