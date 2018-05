Berlin

Tausende Menschen gehen am Samstag für die Legalisierung von Cannabis auf die Straßen. Die Organisatoren rechnen im Rahmen des weltweiten Aktionstages „Global Marijuana March“ mit zahlreichen Teilnehmern bei den Veranstaltungen in der Hauptstadt und 20 weiteren deutschen Städten, darunter Köln, Düsseldorf, Passau und Dresden. In den nachfolgenden Tagen sind nach Angaben des Deutschen Hanfverbandes weitere Veranstaltungen zum Aktionstag geplant. Die größte soll es am 12. Mai in Freiburg geben. Cannabisprodukte gehören zu den ältesten bekannten Rauschmitteln und sind die nach Tabak und Alkohol hierzulande die gängigsten Drogen.

Von dpa/RND