Tennis-Spielerin schneidet sich beim Match die Haare

Singapur. Die russische Tennis-Spielerin Swetlana Kusnezowa hat beim WTA-Finale in Singapur für ein Kuriosum gesorgt. Im Spiel gegen Titelverteidigerin Agnieszka Radwanska ließt sich die 31-Jährige zu Beginn des dritten Satzes vom Schiedsrichter eine Schere geben und stutzte sich während einer Pause kurzerhand den Pferdeschwanz.

„Er hat mich gestört“, begründete Kusnezowa ihre Aktion. Mehrfach habe sie versucht, in dem umkämpften Match ihre Haarpracht zu bändigen. Doch das misslang. „Ich habe versucht, ihn unter mein Stirnband zu klemmen, aber mein Haar ist wirklich dick und schwer“.

Als sie den Zopf sogar ins Auge bekam und das Spiel in die entscheidende Phase ging, sah sich Kusnezowa vor die Wahl gestellt. „Ich habe gedacht: Okay, was ist wichtiger? Mein Haar, das nachwächst, oder das Match?“

Well, @SvetlanaK27 with something you don't see everyday. A self haircut while playing tennis ✂️ #WTAFinals pic.twitter.com/j9CwFn7MJ2