Colombo

Nach einer Serie von Explosionen am Ostersonntag in Sri Lanka sind sieben Verdächtige festgenommen worden. Das sagte der Verteidigungsminister des Landes, nachdem die Anschlagsserie auf Kirchen und Hotels mindestens 207 Menschen das Leben gekostet hatte. Zudem verhängten die Behörden eine zwölfstündige Ausgangssperre von Sonntagabend (Ortszeit) bis Montagmorgen.

Unter den Todesopfern sind mindestens zwölf Ausländer. Dies berichteten die Sprecher von sieben örtlichen Krankenhäusern der Deutschen Presse-Agentur. Demnach wurden bei den koordinierten Explosionen außerdem mehr als 500 Menschen verletzt.

Hintergrund:

Sri Lanka – gespaltenes Land mit brüchigem Frieden

Es gab mindestens acht Detonationen, darunter drei in Kirchen und drei weitere in Luxushotels. Vize-Verteidigungsminister Ruwan Wijewardene sprach von einer «terroristischen Attacke» und machte Extremisten für die Bluttaten verantwortlich. Die Verantwortlichen seien identifiziert, sagte er. Er verhängte eine landesweite Ausgangssperre bis zum frühen Montagmorgen.

Anschläge auf Sri Lanka: „Überall Leichenteile “

Woher die mindestens zwölf getöteten Ausländer stammten, war zunächst unklar. Nach Angaben der türkischen Nachrichtenagentur Anadolou sollen unter den Toten zwei Türken sein.

Augenzeugen berichten von grausamen Bildern. Wirtschaftsminister Harsha de Silva sagte: „Ich habe überall Leichenteile verstreut gesehen.“

Sri Lanka: Sicherheitskreise vermuten Terror

Die Verantwortlichen für die Anschlagsserie auf Kirchen und Hotels in Sri Lanka sind nach Angaben des stellvertretenden Verteidigungsministers Ruwan Wijewardene identifiziert worden. Er sprach bei einer Pressekonferenz am Sonntag von einem „terroristischen Vorfall“ und von „extremistischen Gruppen“. Zudem kündigte er eine zwölfstündige, landesweite Ausgangssperre.

Unter den Toten waren den Angaben zufolge Gottesdienstbesucher und Hotelgäste. In der Hauptstadt Colombo wurden die Kirche St. Anthony’s Shrine sowie die Luxushotels Cinnamon Grand, Shangri-La und Kingsbury heimgesucht.

Verantwortung für die Explosionen übernahm zunächst niemand. Das Ausmaß des Blutvergießens rief Erinnerungen an den jahrzehntelangen Bürgerkrieg in Sri Lanka wach, als tamilische Separatisten etwa die Zentralbank, ein Einkaufszentrum, einen buddhistischen Tempel und beliebte Hotelanlagen im Visier hatten.

Sri Lankas Regierung beruft Krisensitzung ein

Sri Lankas Premierminister Ranil Wickremesinghe berief eine Krisensitzung des Kabinetts ein. Der Minister für Wirtschaftsreform, Harsha de Silva, schrieb auf Twitter von zahlreichen Opfern, unter ihnen Ausländer. Er habe in einer Kirche in Colombo „schreckliche Szenen“ erlebt. Er rief dazu auf, die Ruhe zu bewahren und zu Hause zu bleiben. Rettungsmaßnahmen liefen.

Ein Sprecher des Nationalkrankenhauses, Dr. Samindi Samarakoon, sagte der AP, in der Klinik in Colombo seien 47 Leichen angekommen, darunter die von neun Ausländern. Außerdem würden mehr als 200 Verletzte behandelt. Insgesamt war die Rede von rund 500 Verwundeten.

Auf Fernsehaufnahmen waren Schäden an den Hotelgebäuden zu sehen. Das im zweiten Stock gelegene Restaurant des Hotels Shangri-La wurde komplett zerstört – Fenster zerbarsten, lose Kabel hingen aus den Wänden, Tische waren in dem verkohlten Raum umgekippt. Ein Polizist begutachtete die Toten dort. Hinter der Polizeiabsperrung waren drei mit weißem Tuch bedeckte Leichen zu sehen.

Sri Lanka: Augenzeuge berichtet von Erschütterungen

Bei den anderen zwei getroffenen Kirchen handelte es sich um Gotteshäuser in Negombo, einer Stadt mit katholischer Bevölkerungsmehrheit nördlich von Colombo, und Batticaloa im Osten des Landes. TV-Material von St. Sebastian in Negombo zeigte, wie die Explosion das Dach sowie Fenster und Türen des Gebäudes wegriss. Verwundete wurden von blutbefleckten Bänken fortgetragen. In Batticaloa wurde die Zionskirche getroffen.

Augenzeuge Alex Agieleson befand sich zum Zeitpunkt einer Explosion in der Nähe der Stätte St. Anthony’s Shrine in Colombo. Auch andere Gebäude rundherum seien dabei erschüttert worden, sagte er. Eine Zahl von Verletzten sei in Krankenwagen wegtransportiert worden.

Zunächst hatte es lediglich geheißen, St. Anthony’s Shrine und St. Sebastian seien getroffen worden. Die Polizei war an beiden Stellen sofort im Einsatz und sperrte die Gebiete ab. Die Behörden leiteten Ermittlungen ein.

Sri Lanka ist ein beliebtes Urlaubsziel

Der südasiatische Inselstaat ist ein beliebtes Touristenziel, auch für Europäer. Nur etwa sieben Prozent der Bevölkerung sind Christen. Die Mehrheit sind Buddhisten.

Sri Lankas Bürgerkrieg war 2009 nach 26 Jahren zu Ende gegangen. Die Rebellengruppe Befreiungstiger von Tamil Eelam (LTTE) hatte für einen unabhängigen tamilischen Staat im Norden des Landes gekämpft. Die Armee besiegte die Aufständischen schließlich mit aller Härte. Die UN wirft beiden Seiten Kriegsverbrechen vor.

Von RND/dpa/AP