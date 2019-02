Hannover

Aufgeregt und den eigenen Führerschein vor Augen wird man vom Prüfer auf eine unbekannte Strecke geschickt, fährt einmal zu schnell an eine große Kreuzung heran - schon ist es vorbei. Aber auch die umfangreiche theoretische Prüfung mit der Vielzahl an Antwortmöglichkeiten bereitet Fahranfängern Probleme.

Die Führerscheinprüfung stellt Fahranfänger auch laut Kraftfahrt Bundesamt immer häufiger vor eine größere Herausforderung. Im Jahr 2017 schafften es 39 Prozent der Prüflinge (2016: 37 Prozent) nicht durch die theoretische Prüfung und am praktischen Teil bissen sich 32 Prozent (2016: 31 Prozent) der Teilnehmer die Zähne aus.

Die Fahrlehrer gaben dabei unter anderem die höhere Zahl der nicht-deutschsprachigen Bewerber als Grund an. Diese hätten in der theoretischen Prüfung öfter Sprachproblemen, in der Praxis öfter mit der anderen Verkehrskultur zu kämpfen.

Von RND/vr