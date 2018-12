Krefeld

Der Besitzer einer Schafherde in Krefeld am Niederrhein muss 9000 Euro Geldstrafe zahlen, weil er seine Tiere vernachlässigt hat. Der 58-Jährige war der Gerichtsverhandlung am Amtsgericht am Dienstag unentschuldigt ferngeblieben. Daraufhin erließ die Staatsanwaltschaft mit Zustimmung des Gerichts einen Strafbefehl in entsprechender Höhe wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Das Veterinäramt wird zudem ein Tierhaltungsverbot für den Mann prüfen.

Die mehr als 100 Tiere des 58-Jährigen waren in erbärmlichen Zustand entdeckt worden. Viele Schafe waren abgemagert, krank, schlecht gepflegt und lahm, hatte die Staatsanwaltschaft in der Anklage aufgeführt. Mehr als 80 Tiere hätten an der Hautkrankheit Räude gelitten. 50 Tiere seien von der Maulkrankheit Lippengrind befallen gewesen. Der Schafhalter habe durch Vernachlässigung sogar den Tod von elf Tieren verursacht. Hinweise aus der Bevölkerung hatten das Verfahren ins Rollen gebracht. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.

Von RND/dpa