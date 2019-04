Farmington

Sie wollte Tieren in Not helfen und hat dabei vollkommen die Kontrolle über ihr Handeln verloren. Bereits im vergangenen Mai wurde eine 25-jährige Frau aus dem US-Bundesstaat Minnesota von der Polizei festgenommen. In ihrem Haus fanden die Beamten die Kadaver von mehr als 60 Katzen; darüber hinaus wurden in dem Anwesen 43 lebendige Katzen sowie ein Schwein und weitere Kleintiere entdeckt. Jetzt stand die Frau vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft warf der jungen Frau, die für eine gemeinnützige Tierorganisation tätig war, Tierquälerei vor – vor Gericht bekannte sie sich schuldig. Das Urteil: 200 Stunden Sozialarbeit, eine zweijährige Bewährungsstrafe sowie 90 Tage elektronische Hausüberwachung.

Nachbarn beschwerten sich über Gestank in der Nähe des Hauses

Nachbarn hatten sich über einen störenden Geruch in der Nähe des Hauses und das riesige Schwein, das außer Rand und Band war, beschwert. Behördenmitarbeiter fanden dann in Kühl- und Gefrierschränken, in der Garage sowie in flachen Gräbern im Hinterhof Dutzende Kadaver toter Katzen.

Von RND/liz