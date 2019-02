Berlin

Nach dem Tod einer elfjährigen Grundschülerin in Berlin hat die Obduktion keine Hinweise auf „Gewalteinwirkung durch Dritte“ – also Außenstehende – ergeben. Das teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Mittwoch über Twitter mit.

Weitere Details zur Todesursache wurden auch auf Nachfrage nicht genannt. Ein Sprecher der Justizbehörde sagte, es werde noch einige Zeit dauern, bis das Todesermittlungsverfahren abgeschlossen sei.

Vor knapp zwei Wochen war der Tod des Mädchens aus dem Berliner Bezirk Reinickendorf bekanntgeworden. Die Umstände sind seitdem unklar. Medien gingen der Frage nach, ob Mobbing an ihrer Schule zu einem Suizidversuch geführt haben könnte.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

(Telefon-Hotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

0800/111 0 111 (ev.)

0800/111 0 222 (rk.)

0800/111 0 333 (für Kinder / Jugendliche)

E-Mail: unter www.telefonseelsorge.de

Von RND/dpa