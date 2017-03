New York. Amy Krouse Rosenthal beendete ihren Text mit einem Wunsch. Sie hoffe, „dass die richtige Person das liest, Jason findet und eine andere Liebesgeschichte beginnt“, schrieb die Schriftstellerin vor einigen Tagen in der „New York Times“ – es war eine Liebeserklärung an ihren Mann. Und es war eine Art Kontaktanzeige, mit der Rosenthal eine neue Frau für ihren Mann suchte.

„Man kann sich leicht in ihn verlieben“

Die Schriftstellerin veröffentlichte den Text am 3. März. „Ich muss das hier aufschreiben, a) so lange ich noch deine Aufmerksamkeit und b) so lange ich noch Puls habe.“ Amy Krouse Rosenthal beschrieb, wie sie im September 2015 die Diagnose Eierstockkrebs erhalten hatte. Und sie stellte ihren Mann vor: Jason sei 1,78 Meter groß, wiege 73 Kilogramm, habe graumeliertes Haar und nussbraune Augen. „Man kann sich leicht in ihn verlieben“, schrieb Amy Rosenthal. „Ich verliebte mich innerhalb eines Tages in ihn.“

Ihr Text wurde über Facebook von vielen Menschen geteilt und verbreitete sich weltweit. Am Montag starb Amy Krouse Rosenthal in Chicago, wie ihre Agentin Amy Rennert der Nachrichtenagentur AP und der „New York Times“ bestätigte.

Sie war 26 Jahre mit Jason Brian Rosenthal verheiratet – „dem außergewöhnlichsten Mann“, hatte sie in der „New York Times“ geschrieben. Sie hätte gern mehr Zeit mit ihm und ihren Kindern verbracht. „Aber das wird nicht passieren.“ Sie lasse unter ihrem Text absichtlich etwas Platz frei, erklärte Rosenthal noch. „Es ist ein Weg, euch beiden den Neustart zu ermöglichen, den ihr verdient.“

Von RND/wer