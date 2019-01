Pforheim

Das Deutsche Rote Kreuz hat Polizeiangaben widersprochen, laut denen Gaffer bei einem Rettungseinsatz die Tür eines Krankenwagens aufgerissen haben sollen. „Auf der Autobahn heute beim Lkw-Unfall sind unseren Mitarbeitern einige Gaffer negativ aufgefallen. Es hat jedoch NIEMAND versucht, die Tür des Rettungswagens zu öffnen“, schreibt der Kreisverband Pforzheim-Enzkreis auf seiner Facebook-Seite.

Die Polizei hatte in einer Pressemitteilung von unschönen Szenen an einem Krankenwagen geschrieben. „Hier haben nach bisherigem Kenntnisstand Schaulustige gar die Türe des Rettungswagens geöffnet, um den Verletzten aus der Nähe zu betrachten und möglicherweise auch fotografieren zu können.“

Das DRK gibt an, bereits mit der Polizei in Kontakt getreten zu sein. Laut der Nachrichtenagentur dpa hält diese aber an ihrer ursprünglichen Darstellung fest. Sie stützt sich auf Aussagen einer Rettungsassistentin. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Gaffer behinderten den Einsatz – „Respektloses Verhalten“

Auch das DRK berichtet allerdings von Gaffern, die den Einsatz behinderten. Eine Frau soll versucht haben, einen möglichst guten Blick in den Krankenwagen zu erhaschen und dies auch auf Bitte der Einsatzkräfte nicht unterlassen haben.

Auch weitere Personen sollen von einer Anhöhe aus mit ihren Handys gefilmt und fotografiert haben, wie Rettungskräfte einen 59-jährige Lastwagenfahrer vergeblich zu reanimieren versuchten. Polizei und DRK sprechen von respektlosem Verhalten.

Laut der Pforzheimer Zeitung soll es auch beim Bilden der Rettungsgasse Verzögerungen gegeben haben, weil ein Autofahrer seine Tür geöffnet hatte und ausgestiegen war.

Bei dem Unfall war ein Lastwagen auf der A 8 aus bisher ungeklärter Ursache auf ein Stauende aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der vordere Lastwagen auf die Seite. Dessen Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 59-jährige Fahrer im auffahrenden Lastwagen wurde eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.

Immer wieder kommt es zu Zwischenfällen mit Gaffern. Im August sind Retter bei einem Einsatz in Bremerhaven beschimpft worden. Im Oktober filmten Schaulustige bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Unna die Reanimation eines Opfers. Ende Oktober wurde ein 31-Jähriger zu einer Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro verurteilt, weil er einen tödlichen Straßenbahnunfall bei Mannheim gefilmt hatte.

