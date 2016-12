Niederkrüchten. In einem Wohnhaus am Niederrhein sind drei Tote entdeckt worden. Polizei und Staatsanwaltschaft in Mönchengladbach gehen von einer Beziehungstat in der Gemeinde Niederkrüchten bei Viersen aus. Bei den Leichen handele es sich um die 45-jährige Wohnungsinhaberin, ihren 17-jährigen Sohn sowie den 43-jährigen Ex-Lebensgefährten der Frau. Am Sonntagnachmittag war bei der Polizei ein Hinweis eingegangen, dass es in dem Wohnhaus zu einer Gewalttat gekommen sei.

Nach bisherigen Ermittlungen deute alles darauf hin, dass der 43-Jährige – ein Sportschütze – zunächst seine ehemalige Lebensgefährtin und dann ihren Sohn getötet hat. Anschließend habe er die Pistole gegen sich selbst gerichtet. Die Ermittlungen der Mordkommission dauerten an.

Von RND/dpa