Hannover

Wenn die deutsche Band Tokio Hotel ab April 2019 auf Tour geht und dabei auch in einigen Städten in Deutschland auftritt, gehen die Kartenpreise für die Konzerte deutlich auseinander.

Während die günstigsten Tickets beispielsweise für 60 Euro zu haben sind, gibt es auf der Seite der Treehouse Ticketing GmbH ganz besonders verrückte Angebote.

In mehreren Kategorien werden Karten für 75 Euro, 200 Euro über 1000 Euro bis hin zu 3123,75 Euro angeboten. Ticket-Wahnsinn bei Tokio Hotel.

Was das unfassbare teure VIP-Paket alles beinhaltet? Man kann eine Nacht im gleichen Hotel wie Tokio Hotel verbringen, die Band stellt einem das Frühstück zusammen und auch ein Spa-Aufenthalt ist inbegriffen. Interessierte Frauen erhalten noch ein Make-up vor der Show, während sich männlich Fans über eine Zigarre und Whiskey freuen dürfen.

Bleibt die Frage, wie gut sich die teuren Tickets überhaupt verkaufen. In Hannover gibt es das teuerste Angebot beispielsweise gar nicht zu erwerben. Hier steht maximal „nur“ die 1000-Variante zur Verfügung. Diese ist etwa in Stuttgart aber schon ausverkauft. In Leipzig sind dagegen noch alle Angebote verfügbar.

Von RND/mrz