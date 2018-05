Los Angeles/München

Immer wieder tauchten in letzter Zeit diese Bilder auf: Heidi Klum (44) und Tom Kaulitz (28) im Liebes-Urlaub in Mexiko, beim Kuscheln in Los Angeles oder küssend auf Instagram. Doch sind die GNTM-Chefin und der Tokio-Hotel-Star tatsächlich ein Paar? Nun hat Tom Kaulitz die Beziehung bestätigt. In der ProSieben-Sendung „red!“ ließ der 28-Jährige endlich die Katze aus dem Sack: „Ja, bei mir gibt es eine Beziehung“, strahlte er in die Kamera, „ich bin super glücklich.“ Sein Zwillingsbruder Bill verriet hingegen, dass er derzeit Single sei.

Tom kommt auch bei der Jury an

„Wenn Heidi happy ist, dann ist das super. Und den Tom mag ich auch sehr gern. Von daher alles perfekt“, erzählte Thomas Hayo, Germany’s next Topmodel-Jurymitglied in einem RTL-Interview. Auf demselben Event war auch Tom Kaulitz anwesend, freundschaftlich unterhielten sich der Musiker und der Art-Director auf dem roten Teppich.

Von RND