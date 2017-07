„Tomorrowland“ nach Großbrand abgebrochen

Barcelona. Eine riesige Party unter freiem Himmel in Barcelona mit über 20.000 Gästen des Musik-Festivals „Tomorrowland“ ist wegen eines Großbrandes jäh abgebrochen worden.

Zehntausende Menschen feierten beim Elektro-Festival „Tomorrowland“ in Barcelona, als plötzlich ein Feuer ausbrach. Die Hauptbühne stand in Flammen. Zur Bildergalerie

Nach Berichten spanischer Medien stand am Samstagabend aus unbekanntem Grund die Hauptbühne plötzlich in Flammen. Die Gäste verließen umgehend den ParkCan Zam de Santa Coloma de Gramenet. Dabei gab es weder Panik noch Zusammenstöße. Niemand wurde verletzt. Der Brand wurde gegen Mitternacht gelöscht, als Ursache wird ein Schaden in der Pyrotechnik-Anlage vermutet.

Unite with @Tomorrowland (Spain) - Bühne hat gebrannt, jetzt gelöscht. Keine Massenpanik. Besucher in Sicherheit. Stimmung sehr angespannt. pic.twitter.com/SwnCsAbtwW — Lennert Brinkhoff (@Brinkhoff) July 29, 2017

„Tomorrowland“ ist ein Open-Air-Festival elektronischer Tanzmusik, das seit knapp zwölf Jahren in Belgien veranstaltet wird. In diesem Jahr wurde das Fest erstmals auch in Barcelona gefeiert.

Aquí tenéis la respuesta al pecado de haber puesto DESPACITO en TOMORROWLAND, Arde arde🔥🔥🔥 pic.twitter.com/dRS1eb9yWo — NEZAAAR (@Neeeezaaar) July 29, 2017

