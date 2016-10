Los Angeles. Gescheiterte Ehe? Zerbrochene Familie? Von wegen! Schauspielerin Tori Spelling (43) räumt die Trennungsgerüchte aus dem Weg und bestätigt gegenüber dem „People“-Magazin ihre fünfte Schwangerschaft.

„Es war eine totale Überraschung“, sagt der frühere „Beverly Hills“-Star Spelling (43) dem US-Magazin. Versichert aber: „ Wir wollten immer eine große Familie. Ich bin wirklich aufgeregt!“ Die US-Schauspielerin und ihr Ehemann Dean McDermott (49) haben bereits vier Kinder im Alter von vier bis neun Jahren. „Dean sagte ’wir haben Finn gerade raus aus den Windeln, ich dachte, wir wären jetzt fein raus!’“

Obwohl die vier Kinder in diesem Jahr erstmals alle in die Schule gehen und es sich anfühlt, „als ob wir wieder von vorne beginnen“, ist es laut Spelling der passende Zeitpunkt für eine weitere Schwangerschaft. „Nichts ist je perfekt, aber ich bin so wahnsinnig verliebt in meinen Mann und unsere Kinder. Dem noch etwas hinzuzufügen, ist ein Segen.“

Die Tochter von TV-Produzent Aaron Spelling („Denver Clan“, „Drei Engel für Charlie“) hatte schon als Jugendliche eine Hauptrolle in der Teenie-Soap „Beverly Hills, 90210“, in der sie zehn Jahre lang Donna Martin spielte. In den vergangenen Jahren ließ Spelling das Publikum in Reality-Shows an ihrem Leben teilhaben. Außerdem veröffentlichte sie Bücher und berichtet in Blogs und Tweets über ihr Leben als Mutter.

