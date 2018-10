Simferopol

Auf der Krim ist nach Behördenangaben in einer Berufsschule ein Sprengkörper explodiert und hat zehn Menschen getötet. Etwa 50 weitere Menschen seien am Mittwoch in der Stadt Kertsch verwundet worden, berichtete das Nationale Anti-Terrorismus-Komitee. Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, sagte, das Ermittler einen möglichen terroristischen Anschlag untersuchten.

Putin habe Ermittler und Geheimdienste angewiesen, eine gründliche Untersuchung durchzuführen und den Familien der Opfer sein Beileid ausgedrückt, sagte Peskow vor Journalisten. Bei den Opfern handele es sich überwiegend um Schüler, sagte die örtliche Ombudsfrau Ljudmila Lubina laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Tass. Das Gebäude werde nach möglichen weiteren Sprengkörpern durchsucht, sagte der Sprecher des Anti-Terrorismus-Komitees, Andrej Prschesdomski.

Zunächst hatten Rettungskräfte von einer Explosion einer Erdgasflasche gesprochen, wie die Agentur Interfax berichtete. Die russische Gesundheitsministerin Veronika Skwortsowa und der Verwaltungschef der Krim, Sergej Aksjonow, brachen in die Stadt im Osten der Krim auf, um die Hilfe für die Verletzten zu koordinieren.

Russland hatte die Halbinsel Krim 2014 von der Ukraine annektiert und wurde dafür vom Westen mit Sanktionen bestraft.

Von RND