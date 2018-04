Tote und Verletzte bei Gefängnisaufstand

Columbia. Bei Kämpfen zwischen Insassen eines Hochsicherheitsgefängnisses im US-Staat South Carolina sind sieben Menschen getötet und mindestens 17 weitere schwer verletzt worden. Ein Sprecher der Einrichtung gab die Zahlen am Montag bekannt, nachdem die Meuterei in der Nacht beendet worden war.

Die Kämpfe waren am Sonntagabend (Ortszeit) in Bishopville ausgebrochen. Nach Angaben des Sprechers wurden dabei keine Gefängnismitarbeiter verletzt. Unter den beteiligten Gefängnisinsassen wurden ihm zufolge 17 so schwer verletzt, dass sie außerhalb der Hafteinrichtung medizinisch versorgt werden mussten.

In dem Hochsicherheitsgefängnis sitzen insgesamt rund 1500 Straftäter ein, darunter sind einige der gefährlichsten Kriminellen South Carolinas. 2015 wurden hier bei einem Kampf zwei Gefängnismitarbeiter erstochen. Im Februar tötete ein Insasse einen Mitgefangenen.

Von RND/dpa