Graal-Müritz

Ein toter Buckelwal ist am Sonnabend am Strand der Ostseeküste von Graal-Müritz angespült worden. Das etwa acht Meter lange Tier trieb auf Höhe der Seebrücke im Wasser.

Die Besatzung eines Wachturms der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) entdeckte den Kadaver und verständigte die Feuerwehr. Die Kameraden schleppten den verendeten Meeressäuger wenige hundert Meter entfernt an den Strand. Per Seilwinde wurde der Buckelwal in Richtung eines Strandaufganges gezogen, um ihn abtransportieren zu können. Zahlreiche Schaulustige verfolgten das Geschehen.

Ein Mitarbeiter des Meereskundemuseums Stralsund war vor Ort. „Tote Robben und Schweinswale sind schon mal zu beobachten. Aber ein Buckelwal ist da doch eher eine Ausnahme“, erklärte er. Laut Einschätzungen des Fachmanns war der Wal bereits zwei bis drei Wochen tot. Der Strand wurde an der Fundstelle abgesperrt.

Von RND/OZ