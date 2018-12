Duisburg

Nach dem Fund einer Babyleiche zwischen Altkleidern in einer Sortieranlage in Polen hat die Polizei in Duisburg eine Tatverdächtige festgenommen. Wie die Beamten am Sonntag mitteilen, war die Wohnung der 35-Jährigen in der Nacht zu Samstag durchsucht worden. Dort machten sie einen weiteren grausigen Fund.

In Laken und Plastiktüten versteckt fanden sie eine weitere Babyleiche – ein Mädchen. Zudem wurde weiteres Beweismaterial, darunter blutige Laken, sichergestellt.

Die Frau gestand laut Polizei, dieses Kind zur Welt gebracht zu haben. Sie leugnete aber nach Angaben der Polizei, etwas mit dem toten Baby - es war auch ein Mädchen - aus dem Altkleidercontainer zu tun zu haben. Gegen sie wurde Haftbefehl wegen Totschlags erlassen.

Der erste Säugling war am 17. November in einer Sortieranlage für Altkleider in Polen entdeckt worden. Die Kleidung stammte aus Duisburg. Die Polizei geht davon aus, dass das Kind zwischen dem 31. Oktober und dem 8. November dort in einen Container gelegt wurde. Die Ermittler gaben dem toten Neugeborenen den Namen „Mia“.

Von RND/das/dpa