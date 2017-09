Touristin in Griechenland von Wölfen getötet

Maronia. Wölfe haben nach Angaben eines Gerichtsmediziners im Norden Griechenlands eine Engländerin angefallen und getötet. „Es waren sicher Wölfe. Das haben wir nach einer mehrstündigen Untersuchung zusammen mit einem Veterinärexperten festgestellt“, sagte der zuständige Gerichtsmediziner, Nikolaos Kifnidis, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Das Opfer wanderte nach Angaben der Polizei von Komotini am 21. September in der Nähe der antiken Stätte von Maronia und wurde zunächst als vermisst gemeldet. „Wir ermitteln weiter“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Der Gerichtsmediziner sagte der dpa, Rettungstrupps hätten dann am vergangenen Samstag persönliche Gegenstände und Dokumente der Frau in der Nähe von Maronia gefunden. Anschließend seien dort auch menschliche Knochen gefunden worden. „Wir haben keine Zweifel. Die Knochen, die wir gefunden haben, stammen von der Engländerin“, sagte Kifnidis und fügte hinzu, dass große Teile des Körpers- darunter auch die Wirbelsäule- bislang nicht gefunden worden sind. „Die Wölfe ziehen ihre Beute in ihr Versteck“, sagte Kifnidis. Sowas habe er „in seinem Leben noch nie gesehen.“

Die Britin soll während des Angriffs der Tiere ihre Verwandten in England benachrichtigt haben, die dann die Behörden in Griechenland alarmierten, berichteten griechische und britische Medien. In der Nähe von Maronia befindet sich das dicht bewaldete Gebiet von Ismaros. Es werde vermutet, dass dort mehrere Wolfsrudel leben.

